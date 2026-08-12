Potop în Argeș, nordul județului sub cod portocaliu. Avertizări hidro de inundații în 2 județe – VIDEO

Potop în județul Argeș, după o alertă meteo cod portocaliu. În paralel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații, pe râuri din județele Covasna și Brașov.
Ploile torențiale au început să provoace probleme în mai multe zone, iar autoritățile sunt în alertă din cauza riscului de inundații și viituri. Imaginile apărute din teren arată deja efectele vremii severe, cu străzi inundate și ploi puternice în mai multe localități.
Imagini surprinse în Dâmbovicioara arată străzile acoperite de ape, după ce cantitățile mari de precipitații au făcut ca apa să se acumuleze rapid.
Nici Câmpulung Muscel nu a fost ocolit de furia vremii, iar în imaginile filmate pe străzi se poate vedea cum ploaia puternică și vântul au transformat rapid atmosfera într-una dificilă, cu apa care se adună pe drumuri și afectează circulația. Situația vine în contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise pentru această perioadă, iar evoluția fenomenelor este urmărită de autorități.
Avertismente transmise de hidrologi
COD : PORTOCALIU
Valabil de la : 12-08-2026 ora 18:40 până la : 12-08-2026 ora 19:30
In zona : Județul Argeş: Rucăr, Lerești, Dragoslavele, Dâmbovicioara;
Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2...3 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de peste 25...30 l/mp.
'Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice: Tărlung - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Bârsa - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Covasna și Brașov', precizează INHGA.
De asemenea, până joi dimineața la ora 9:00, a fost instituit Cod galben de inundații pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin - amonte Ac. Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș - bazin superior, Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Târgoviște, Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova), Prahova - bazin superior, Teleajen - bazin superior și afluenți bazin mijlociu (județul Prahova).
Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Argeș și Dâmbovița.