Potop în Argeș, nordul județului sub cod portocaliu. Avertizări hidro de inundații în 2 județe – VIDEO

Publicat 12 aug. 2026, 19:04 Actualizat 12 aug. 2026, 19:24

Potop în județul Argeș, după o alertă meteo cod portocaliu. În paralel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații, pe râuri din județele Covasna și Brașov.

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