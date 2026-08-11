Prognoza pentru București: Cod galben de caniculă, temperaturi de 36 de grade și nopți tropicale până miercuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:47

Bucureștiul se află sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate de marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, la aceeași oră. Prognoza specială pentru Capitală rămâne valabilă până joi, 13 august, ora 10:00. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. De miercuri, valorile termice vor scădea ușor, însă sunt așteptate intensificări ale vântului și posibile ploi slabe.

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