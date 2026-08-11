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Prognoza pentru București: Cod galben de caniculă, temperaturi de 36 de grade și nopți tropicale până miercuri

Temperatura

Temperatura

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:47

Bucureștiul se află sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate de marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, la aceeași oră. Prognoza specială pentru Capitală rămâne valabilă până joi, 13 august, ora 10:00. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. De miercuri, valorile termice vor scădea ușor, însă sunt așteptate intensificări ale vântului și posibile ploi slabe.

Caniculă și disconfort termic accentuat

În intervalul 11-12 august, vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 17 și 20 de grade. Cerul va rămâne senin, iar vântul va sufla slab în timpul zilei și va deveni moderat spre finalul intervalului.

Între 12 și 13 august, vremea va rămâne călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 32 și 34 de grade, iar temperaturile minime vor coborî până la 16-18 grade. Cerul va deveni variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe pe timpul nopții, de aproximativ 1-2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale care pot ajunge la 35-45 de kilometri pe oră.

Cinci avertizări emise pentru țară

În paralel, cinci avertizări Cod galben și Cod portocaliu vizează mai multe regiuni ale țării, afectate de caniculă, vânt puternic și ploi torențiale. Temperaturile vor urca izolat până la 39 de grade. Rafalele vor putea atinge viteze de 70 de kilometri pe oră. În zonele montane, cantitățile de apă pot depăși izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.

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