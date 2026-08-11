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Prognoza pentru București: Cod galben de caniculă, temperaturi de 36 de grade și nopți tropicale până miercuri
Temperatura
Bucureștiul se află sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate de marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, la aceeași oră. Prognoza specială pentru Capitală rămâne valabilă până joi, 13 august, ora 10:00. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. De miercuri, valorile termice vor scădea ușor, însă sunt așteptate intensificări ale vântului și posibile ploi slabe.
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