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Vremea· 1 min citire
Cupolă de foc deasupra României, căldură extremă trei zile. Val de caniculă puternică și furtuni violente
Publicat9 aug. 2026, 13:33
SursăRealitatea PLUS
Un nou val de caniculă vine peste România săptămâna viitoare! Temperaturile extrem de ridicate vor aduce și episoade de instabilitate cu ploi torențiale și vijelii.
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