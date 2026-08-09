Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Cupolă de foc deasupra României, căldură extremă trei zile. Val de caniculă puternică și furtuni violente

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 13:33
SursăRealitatea PLUS

Un nou val de caniculă vine peste România săptămâna viitoare! Temperaturile extrem de ridicate vor aduce și episoade de instabilitate cu ploi torențiale și vijelii.

„Un nou val de căldură va afecta și partea de vest-nord-vest a României, de aceea luni județele din Banat-Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei vor intra sub incidența unui cod galben.

Asta înseamnă că temperaturile vor ajunge din nou la 36 de grade, pragul caniculei, disconfortul termic va fi în creștere, și vom atinge acel prag temperatură-umezeală de peste 80 de unități în județele din partea de vest.

Iar marți, acest aer cald se extinde și cuprinde cea mai mare parte a țării, astfel că vremea devine caniculară și în partea de sud, prin centru.

Deci temperaturi tot mai ridicate marți: 38 de grade estimăm pentru ziua de marți, în câmpia de vest, urmând ca marți vremea caniculară să persiste în sud-vest și sud, acolo temperaturile vor mai ajunge la 36-37 de grade.

Miercuri așteptăm și ușoară instabilitate pe munte, pe centru-sud-vest; intensificări ale vântului prin estul-sud-estul și vestul țării. Practic, o răcorire a vremii, ce însoțește aceste fenomene de instabilitate.”, a declarat meteorologul Mihai Huștiu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

val de calduraRomaniacaniculafurtunivreme

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe