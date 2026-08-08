Bucureștiul, sub dublă avertizare meteo: 35 de grade, apoi ploi torențiale și vijelii de până la 70 km/h

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:08

Capitala se află sâmbătă sub avertizări cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. După-amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Codul galben de caniculă expiră la ora 21:00, iar avertizarea pentru furtuni este valabilă până la ora 22:00.

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