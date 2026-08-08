Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Bucureștiul, sub dublă avertizare meteo: 35 de grade, apoi ploi torențiale și vijelii de până la 70 km/h

Furtună

Furtună

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:08

Capitala se află sâmbătă sub avertizări cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. După-amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Codul galben de caniculă expiră la ora 21:00, iar avertizarea pentru furtuni este valabilă până la ora 22:00.

Temperaturile ajung la 35 de grade

Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa între 34 și 35 de grade. Minimele vor coborî până la valori cuprinse între 17 și 19 grade. Disconfortul termic va rămâne ridicat pe parcursul zilei.

Vijelii și ploi torențiale

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, iar după-amiaza și seara se va înnora temporar. Vântul va avea intensificări, iar vijeliile vor aduce rafale de 50–70 de kilometri pe oră. Aversele vor acumula între 10 și 20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 30 de litri. Ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anm bucurestiprognoza meteo

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe