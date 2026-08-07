Recorduri de temperatură și criză de apă în Europa: Polonia închide două centrale energetice

Mai multe state din Europa de Est au raportat temperaturi fără precedent. În Slovacia, Institutul de Hidrometeorologie a înregistrat o maximă istorică națională de 42°C în localitatea Dolné Plachtince, în timp ce Austria și Cehia au consemnat de asemenea valori record de peste 41°C.
Valul neobișnuit de căldură care afectează Europa Centrală și de Est continuă să doboare recorduri termice absolute, provocând blocaje majore în infrastructură, secetă severă și incendii de vegetație.
Conform datelor publicate de The Guardian, mai multe state din regiune raportat temperaturi fără precedent. În Slovacia, Institutul de Hidrometeorologie a înregistrat o maximă istorică națională de 42°C în localitatea Dolné Plachtince, în timp ce Austria și Cehia au consemnat de asemenea valori record de peste 41°C.
Efectele caniculei afectează direct producția de energie. În Polonia, scăderea dramatică a debitului râului Vistula a împiedicat răcirea sistemelor la centralele pe cărbune din Kozienice și Połaniec, determinând oprirea lor și retragerea a 1,3 GW din rețeaua națională. Situația a determinat autoritățile de la Varșovia să solicite măsuri speciale de protecție pentru angajați.
În Ungaria, temperaturile extreme au presat rețeaua energetică, impunând apeluri la reducerea voluntară a consumului, chiar dacă o turbină a centralei nucleare de la Paks a fost repusă în funcțiune după o creștere ușoară a nivelului Dunării.
Pe lângă criza energetică, riscul de incendii de pădure a atins cote nemaiîntâlnite în Austria, Cehia și Slovacia. La nivelul Uniunii Europene, peste 500.000 de hectare au fost mistuite de flăcări de la începutul anului, cele mai afectate țări fiind Spania și Franța. Totodată, impactul asupra sănătății publice este major: doar în Germania, institutul Robert Koch estimează aproape 12.000 de decese asociate căldurii extreme în această vară, stârnind proteste ale activiștilor de mediu împotriva dependenței de combustibili fosili.