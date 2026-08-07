Recorduri de temperatură și criză de apă în Europa: Polonia închide două centrale energetice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 16:20

Mai multe state din Europa de Est au raportat temperaturi fără precedent. În Slovacia, Institutul de Hidrometeorologie a înregistrat o maximă istorică națională de 42°C în localitatea Dolné Plachtince, în timp ce Austria și Cehia au consemnat de asemenea valori record de peste 41°C.

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