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Meteorologii au extins și prelungit CODUL ROȘU de caniculă. Valul de căldură se apropie de recorduri absolute
Cod rosu de caniculă urmata de vreme extremă
România intră în cea mai severă secvență de caniculă a verii: temperaturi de 41°C, nopți tropicale și instabilitate atmosferică puternică Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, extinse și prelungite până pe 9 august, pe fondul unui val de căldură care se intensifică și aduce temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.
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