Zile de foc în România: temperaturile ating valori istorice, termometrele trec de 40°C

România traversează cele mai fierbinți zile ale verii, cu temperaturi care depășesc frecvent 40°C în vest și nord‑vest. Meteorologul ANM Mihai Huștiu avertizează că, de azi, valul de căldură se va extinde în întreaga țară, iar în următoarele zile nu ne putem aștepta la scăderea temperaturilor.
„Val de căldură este, într‑adevăr, persistent. Din 30 iulie, zile toride, mai ales în partea de vest și nord‑vest a țării, unde este deja cod roșu de câteva zile”, a explicat Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu ANM, într‑o intervenție la Realitatea Plus.
De altfel, încă de marți s‑au depășit temperaturi record în nord‑vestul țării.
„Am doborât un record lunar la ACM Meteo Holod (Bihor), unde au fost 39,8 grade, deci aproape 40 de grade. Precedentul record era de 39 de grade. Au mai fost încă 12 recorduri zilnice, tot în partea de vest și nord‑vest a țării”, spune Huștiu.
Miercuri și joi, apogeul caniculei
„Atingem apogeul privind temperaturile cele mai ridicate în partea de vest și nord‑vest, unde astăzi și joi temperaturile vor fi de 40, chiar 41 de grade. Așteptăm cele mai ridicate maxime din acest interval canicular.”
Valul de căldură din nord și vest se va deplasa spre toate celelalte regiuni ale țării. Astfel, dacă marți în București a fost cod galben, cu maxime de 35–36 de grade, pentru miercuri și joi temperaturile trec de 38 de grade, deci codul portocaliu va fi valabil și pentru Capitală.
Vestul și nord‑vestul rămân zona critică
40–41 de grade astăzi în aceste zone, cod roșu, și încă o dată amintesc, este un val de căldură de lungă durată. Mai urmează încă două zile cu astfel de temperaturi de 40–41 de grade și abia spre final de săptămână, vineri, vom înregistra o scădere treptată a temperaturilor, începând cu partea de nord‑vest și nord a țării. De joi, instabilitatea devine accentuată și așteptăm rafale de vânt care ar putea depăși 70–75 km/h, a precizat meteorologul.
De vineri, vremea intră într‑un proces de răcire ușoară, dar instabilitatea devine pronunțată mai ales în jumătatea de nord, iar sâmbătă aversele sunt mai evidente în partea de sud‑vest, sud și centru, inclusiv în capitală. Deși se vor mai atinge 38 de grade, de joi după‑amiază există riscul de vijelii și averse.