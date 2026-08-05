Zile de foc în România: temperaturile ating valori istorice, termometrele trec de 40°C

Publicat 5 aug. 2026, 07:42 Actualizat 5 aug. 2026, 07:53 Sursă Realitate Plus

România traversează cele mai fierbinți zile ale verii, cu temperaturi care depășesc frecvent 40°C în vest și nord‑vest. Meteorologul ANM Mihai Huștiu avertizează că, de azi, valul de căldură se va extinde în întreaga țară, iar în următoarele zile nu ne putem aștepta la scăderea temperaturilor.

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