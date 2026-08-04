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Social· 1 min citire
Incendiile devastatoare și furtunile extreme au un numitor comun. Ce spun specialiștii
IncendiI Franța
Publicat4 aug. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS
Fenomenele meteo extreme fac ravagii în toată lumea. Vorbim de incendii de vegetație din cauza temperaturilor record, ploi torențiale care au dus la inundații și furtuni puternice. Aceste tragedii au la bază fenomenele meteo, precum El Niño și modificările curentului-jet, spun specialiștii.
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