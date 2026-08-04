Incendiile devastatoare și furtunile extreme au un numitor comun. Ce spun specialiștii

Publicat 4 aug. 2026, 07:50 Sursă Realitatea PLUS

Fenomenele meteo extreme fac ravagii în toată lumea. Vorbim de incendii de vegetație din cauza temperaturilor record, ploi torențiale care au dus la inundații și furtuni puternice. Aceste tragedii au la bază fenomenele meteo, precum El Niño și modificările curentului-jet, spun specialiștii.

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