Riscă metroul să fie oprit dacă se adâncește criza energetică? Ce spune ministrul interimar de la Transporturi - Radu Miruță

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 18:45

Nu se taie energia la metrou. Radu Miruță (interimar la Transporturi) clarifică situația Metrorex în plină criză energetică: activitatea garniturilor de metrou nu va fi redusă pentru a face economie la curent.

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