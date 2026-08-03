Riscă metroul să fie oprit dacă se adâncește criza energetică? Ce spune ministrul interimar de la Transporturi - Radu Miruță

Nu se taie energia la metrou. Radu Miruță (interimar la Transporturi) clarifică situația Metrorex în plină criză energetică: activitatea garniturilor de metrou nu va fi redusă pentru a face economie la curent.
Zvonurile privind posibila reducere a numărului de garnituri de metrou în București au fost infirmate categoric de autorități. În ciuda stării de alertă energetică, transportul subteran din Capitală rămâne o prioritate critică și va continua să funcționeze la capacitate maximă.
Radu Miruță: „Transportul cu metroul este în vârful priorităților”
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a subliniat că eventualele măsuri de economisire a energiei nu vor afecta serviciile publice esențiale. Deși reducerea consumului național de curent este necesară, aceasta trebuie aplicată treptat, începând cu sectoarele necritice.
„Nu am primit vreo propunere privind reducerea activităţii la metrou. Evident că trebuie cu toţii să facem un efort, însă acest efort este secvenţial. Beneficiile metroului pentru traficul din Bucureşti şi pentru cetăţeni îl plasează în vârful priorităţilor. Reducerea consumului ar trebui să înceapă cu elemente care se află în partea inferioară a acestei liste.”
— Radu Miruță, Ministru Interimar
Poziția oficială Metrorex: Trenurile circulă după programul normal
Compania de transport subteran a reacționat rapid pentru a calma speculațiile apărute în spațiul public, confirmând că orarul de circulație al trenurilor rămâne neschimbat.
Fără modificări de program: Garniturile de metrou circulă conform graficelor obișnuite de transport.
Adevărul despre zvonuri: Informațiile referitoare la o posibilă rărire a trenurilor nu au nicio bază reală în acest moment.
Ce măsuri de rezervă pregătește Guvernul pentru marii consumatori
Discuțiile privind eficientizarea consumului vin pe fundalul unui plan de criză elaborat de Executiv. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta un cadru legal ce va permite alertarea marilor consumatori industriali cu 24 de ore înainte, pentru a-și plafona temporar consumul în caz de urgență.
Reprezentanții Guvernului dau însă asigurări că această metodă este pur preventivă, fiind un scenariu de rezervă aplicabil doar dacă tensiunile din sistemul energetic național se vor accentua.