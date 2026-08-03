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Apa raționalizată în Bihor, județul lui Bolojan, în plin cod ROSU. Mii de oameni primesc apă patru ore pe zi

Sursa de apă a localităii Popești

Sursa de apă a localităii Popești

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 14:18
Actualizat3 aug. 2026, 14:48

Criza apei lovește puternic județul Bihor, aflat sub avertizare cod roșu de caniculă. În comuna Popești, cu aproximativ 6.000 de locuitori, autoritățile au fost nevoite să raționalizeze apa potabilă, astfel că oamneii beneficiază de acest serivicu doya patru ore pe zi, dou adimineata si dou aseara.

Decizia a fost luată după ce râul care alimenta sistemul local a secat complet, iar operatorul local a avertizat că rezervele disponibile mai ajung doar pentru 2–3 zile.

Și mai grave este că soluții alternative sunt greu de implementat. Transportul apei din barajul de la Suplac este dificil, iar seceta extremă și temperaturile de peste 40°C au agravat situația, potrivit presei locale.

Primăria și compania de apă fac apel la consum responsabil și spun că monitorizează permanent nivelul rezervelor. Deocamdată, nu există un termen pentru revenirea la alimentarea normală.

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