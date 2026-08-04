Tudorel Toader, despre reducerea consumului de energie: „Statul este obligat să ia măsuri de protecție a populației”

Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a analizat, pentru REALITATEA PLUS, posibilitatea contestării în instanță a măsurilor guvernamentale privind reducerea consumului de energie.
Acesta a subliniat că orice judecător chemate să analizeze o astfel de Hotărâre de Guvern va trebui să raporteze decizia la principiile fundamentale din Constituție.
Conform fostului judecător, instanțele vor evalua aceste măsuri pornind de la caracterul social al statului român și de la obligația acestuia de a garanta protecția cetățenilor în situații de criză.
Ce a declarat fostul judecător Tudorel Toader:
„Un judecător care va fi chemat să judece o astfel de Hotărâre de Guvern va porni de la faptul că România este stat social și solidaritatea socială este unul din principiile de bază chiar în articolul 1 din Constituție. Adică statul nu că poate, statul este obligat să ia măsuri de protecție a populației. Protecție în sensul de asigurare a respectivelor servicii și de menținere a prețurilor la un nivel cât mai scăzut. Există o prevedere din Constituție. Sigur, trebuie o Hotărâre de Guvern, dar valorile constituționale sunt comune, deasupra celorlalte.
Trebuie respectată proporția, proporționalitatea, adică măsurile luate să nu fie atât de intruzive încât să semnifice încălcarea unui drept. Sunt situații excepționale pe care trebuie să le înțelegem ca atare. Nu putem consuma focul până în ultima clipă, după aia stingem lumina și ce-o mai fi, o mai vedea.”
Modul de aplicare a procentelor de reducere
Referindu-se la modul practic în care ar trebui aplicate reducerile de consum la nivelul instituțiilor și economiei, Tudorel Toader a punctat că măsurile de tip procentual (10% sau 20%) trebuie să vizeze întreaga societate, cu o singură excepție majoră: domeniile critice pentru funcționarea statului.
„Părerea mea este: 10%, cu 20%, toată lumea cu 20%, cu excepția direcțiilor strategice ale țării, de care ține chiar siguranța națională.”
Fostul judecător a conchis că, atâta timp cât se respectă principiul proporționalității și nu se aduce atingere direcțiilor strategice ale țării, intervenția statului în perioade excepționale este justificată constituțional.