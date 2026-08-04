Bucureștiul va avea prima centrală de termoficare construită de la zero în ultimii 50 de ani. Cât a costat investiția

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:44

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Titan Power au semnat cu CEC Bank și Exim Banca Românească un contract de finanțare în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei pentru construirea noii Centrale Electrice de Termoficare Titan.

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