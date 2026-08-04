Bucureștiul va avea prima centrală de termoficare construită de la zero în ultimii 50 de ani. Cât a costat investiția

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Titan Power au semnat cu CEC Bank și Exim Banca Românească un contract de finanțare în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei pentru construirea noii Centrale Electrice de Termoficare Titan.
CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează proiectul CET Titan
Potrivit unui comunicat transmis de SAPE, suma va acoperi o parte substanțială din resursele necesare pentru achiziția echipamentelor și execuția lucrărilor la centrala de cogenerare de înaltă eficiență. Proiectul este realizat de Titan Power S.A., companie de proiect deținută majoritar de SAPE și minoritar de Electrocentrale Grup S.A. (ELG).
Noua CET Titan, amplasată în Sectorul 3 al Capitalei, este prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în București după anul 1979. Unitatea ar urma să producă anual circa 400 GWh de energie electrică, livrată în sistemul energetic național, și aproximativ 200 GWh de energie termică pentru rețeaua centralizată de termoficare a Bucureștiului.
Prima centrală de termoficare construită de la zero în București în ultimii 47 de ani
Potrivit SAPE, centrala va contribui în special la siguranța alimentării cu energie termică în zonele deficitare din sectoarele 2 și 3. Instalația va utiliza cogenerare pe gaze naturale și va avea un randament energetic total estimat la aproape 90% , ceea ce ar trebui să reducă necesarul de combustibil și impactul asupra mediului.
Proiectul este conceput astfel încât să poată fi adaptat ulterior pentru utilizarea combustibililor cu emisii reduse de carbon, inclusiv a amestecurilor de gaze naturale și hidrogen. Prima etapă a investiției, care a inclus demolarea construcțiilor existente și pregătirea terenului, a fost finalizată, iar activitățile pregătitoare pentru construirea noilor instalații sunt în desfășurare.
Lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ 14 luni
Durata estimată până la punerea în funcțiune a centralei este de circa 14 luni, în funcție de ritmul lucrărilor, de îndeplinirea obligațiilor contractuale și de etapele de testare și autorizare. În această lună au început și testele de acceptanță în fabrică, cunoscute drept Factory Acceptance Tests (FAT), pentru principalele echipamente tehnologice ce vor fi montate la CET Titan.
SAPE arată că proiectul poate deveni un model pentru dezvoltarea unor centrale de cogenerare la nivel de sector, cu capacități de aproximativ 50 MW, model care ar putea fi replicat și în alte orașe din România.
Electrocentrale Grup se află în proces de fuziune prin absorbție cu SAPE, compania absorbantă. Ambele societăți sunt coordonate de Ministerul Energiei.