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Sanatate· 1 min citire
CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale
Fondurile insuficiente au fost deseori reclamate de pacienti
Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o reformă majoră: eliminarea plafoanelor lunare pentru analizele medicale decontate. Măsura ar urma să permită pacienților acces la analize pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile, când fondurile se epuizau rapid.
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