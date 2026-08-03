Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru. De ce ne trezim uneori înainte să sune alarma?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 09:58

De ce ne trezim uneori cu câteva minute înainte să sune alarma? La „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele biologice ale somnului, ritmul circadian și semnalele prin care organismul anticipează momentul trezirii.

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