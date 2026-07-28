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Economie· 1 min citire
Cartel ALFA cere Guvernului soluții pentru criza din sănătate: „Revendicările sunt legitime. E nevoie de negociere, nu ignorare”
Protest Cartel Alfa (arhiva)
Publicat28 iul. 2026, 16:48
Actualizat28 iul. 2026, 16:51
Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA își declară solidaritatea cu angajații din sănătate și susține protestele și greva declanșată în sistem, acuzând blocajul dialogului social și lipsa unor măsuri reale din partea Guvernului.
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