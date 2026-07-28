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Economie· 1 min citire
Sistemul energetic rămâne stabil după oprirea unui reactor de la Cernavodă
Centrala Nucleară Cernavodă
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții normale și de siguranță, chiar și după oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, cauzată de scăderea debitului Dunării.
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