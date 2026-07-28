Sistemul energetic rămâne stabil după oprirea unui reactor de la Cernavodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 15:40

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții normale și de siguranță, chiar și după oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, cauzată de scăderea debitului Dunării.

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