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Economie· 2 min citire
Rata șomajului în București a scăzut la 0,42%. Peste 5.500 de persoane sunt în căutarea unui loc de muncă
Șomaj
Publicat28 iul. 2026, 14:14
Actualizat28 iul. 2026, 14:15
Rata șomajului în București a ajuns la 0,42% în luna iunie, în scădere față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM). În evidențele instituției figurau peste 5.500 șomeri, dintre care aproape două treimi nu beneficiau de indemnizație.
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