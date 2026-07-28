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Economie· 1 min citire
Românii nu își mai pot plăti facturile la timp. Scumpirile aduc tot mai multe restanțe
Publicat28 iul. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
Pentru tot mai multe familii din România, banii se termină după plata facturilor, a alimentelor și a celorlalte cheltuieli obligatorii. Chiar dacă veniturile au crescut, acestea rămân prea mici pentru a acoperi și vacanțele, activitățile culturale sau achizițiile mai importante din gospodărie.
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