Parteneriat pentru inovare în sănătate: pacienții vor avea acces mai ușor la medicamente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 12:08

Compania Națională UNIFARM S.A. și Asociația ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie au încheiat un acord de parteneriat, iar UNIFARM aderă la comunitatea ROHEALTH în calitate de membru cu drepturi depline. Colaborarea deschide un cadru comun de dialog și acțiune între o companie strategică a statului în domeniul farmaceutic și unul dintre cele mai active ecosisteme românești de cercetare și inovare în sănătate.

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