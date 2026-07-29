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Extern· 1 min citire
Un muzician, câștigător al premiului Oscar, a murit într-un accident de motocicletă la Dublin
Doliu
Publicat29 iul. 2026, 16:31
Actualizat29 iul. 2026, 16:45
Muzicianul irlandez Glen Hansard, laureat al premiului Oscar, a decedat într-un accident rutier produs la Dublin, potrivit informațiilor apărute miercuri.
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