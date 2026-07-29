Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Un muzician, câștigător al premiului Oscar, a murit într-un accident de motocicletă la Dublin

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 16:31
Actualizat29 iul. 2026, 16:45

Muzicianul irlandez Glen Hansard, laureat al premiului Oscar, a decedat într-un accident rutier produs la Dublin, potrivit informațiilor apărute miercuri.

Hansard, în vârstă de 56 de ani, era solistul formației rock The Frames și a jucat, de asemenea, în filmul The Commitments. Artistul a câștigat Oscarul pentru cea mai bună melodie originală în 2008, pentru piesa "Falling Slowly", scrisă pentru filmul „Once”.

Glen Hansard a murit într-un accident de motocicletă

Născut la Dublin în 1970, Hansard a cântat pe străzile orașului înainte de a obține rolul lui Outspan Foster în filmul lui Alan Parker, The Commitments (1991), o producție despre o trupă de soul formată din tineri din clasa muncitoare din Dublin. Cu un an înainte de acest rol, el fondase trupa The Frames.

Accidentul, în care a fost implicat un singur vehicul, s-a produs pe Lower Road, în Lucan, la vest de Dublin. Autoritățile au fost sesizate cu puțin înainte de ora 04:30, ora locală. Poliția a lansat un apel către martori pentru a obține informații suplimentare despre circumstanțele producerii accidentului, conform BBC.

Hansard a mai făcut parte din duo-ul rock The Swell Season și a lansat mai multe albume solo, printre care "Didn't He Ramble", nominalizat la Grammy pentru cel mai bun album folk în 2016.

Artistul era tatăl unui băiețel de trei ani.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

glen hansarddecesaccidentmotocicletaoscar

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe