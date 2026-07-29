Mega-incendiu în sud-vestul Franței, pe o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul. Peste 2.200 de pompieri luptă cu flăcările

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:52

Pompierii din sud-vestul Franței continuă miercuri lupta cu un incendiu de pădure necontrolat, care se întinde pe o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul. Peste 2.200 de salvatori și mai mult de 20 de aeronave sunt mobilizate, în timp ce temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius și ar putea intensifica din nou focul.

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