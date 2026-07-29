Mega-incendiu în sud-vestul Franței, pe o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul. Peste 2.200 de pompieri luptă cu flăcările

Pompierii din sud-vestul Franței continuă miercuri lupta cu un incendiu de pădure necontrolat, care se întinde pe o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul. Peste 2.200 de salvatori și mai mult de 20 de aeronave sunt mobilizate, în timp ce temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius și ar putea intensifica din nou focul.
Autoritățile din Gironde au anunțat că incendiul nu s-a extins în timpul nopții, însă perioada de acalmie ar putea fi doar o pauză de scurtă durată. Creșterea temperaturilor și vântul prognozat pentru orele după-amiezii pot reaprinde focarele care mocnesc, iar scânteile ar putea trece peste barierele amenajate de pompieri și ar putea deschide noi fronturi în afara razei de acțiune a echipajelor, potrivit Associated Press.
Trei zone de pericol urmărite de echipele de intervenție
La centrul de comandă din Lège, pompierii au analizat hărțile întinse pe capota unei mașini și au urmărit evoluția a trei zone considerate periculoase. Prima se află în nordul Cap-Ferret, iar a doua cuprinde coridorul împădurit din jurul localităților Marcheprime, Cestas și Saint-Jean-d’Illac.
A treia zonă este în apropierea unei baze militare de lângă Martignas, unde amploarea focului a impus o mobilizare masivă. Pompierii francezi sunt sprijiniți de contingente trimise din mai multe țări europene, printre care și România.
Comandantul pompierilor din Gironde, Matthieu Jomain, a explicat că echipele urmăresc permanent apariția unor noi focare și intervin imediat: „Intervenim rapid și cu fermitate asupra oricăror noi emisii de fum”.
Gironde a rămas principalul front al incendiilor din Franța
Avansul marilor incendii din regiunile Landes și Var a fost oprit. În aceste condiții, Gironde a rămas cel mai mare front al luptei împotriva incendiilor forestiere din Franța, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez.
La apogeul crizei, incendiul din Gironde a obligat 220.000 de persoane să se refugieze din calea flăcărilor. Zeci de mii de locuitori au fost lăsați între timp să se întoarcă la casele lor, însă autoritățile au avertizat că pericolul nu a trecut.
Météo-France a anunțat că miercuri va fi cea mai caldă și cea mai uscată zi a săptămânii, cu un risc ridicat de incendii forestiere în toate regiunile țării. Seceta afectează întreaga Franță continentală și Corsica, iar solurile se apropie de nivelul record de uscăciune înregistrat în august 2022.
Căldura extremă elimină umezeala din vegetație și reduce umiditatea aerului. Ierburile, tufișurile și stratul de resturi vegetale din păduri devin astfel un combustibil care arde mai repede, în timp ce vântul poate transporta scânteile dincolo de barierele anti-incendiu și poate aprinde noi fronturi departe de echipele de intervenție.
Misiunea pompierilor români în Franța a fost prelungită cu două săptămâni, ca urmare a evoluției situației. Salvatorii aflați în această țară de la începutul lunii iulie vor fi înlocuiți de un nou contingent, care va prelua responsabilitățile operaționale.