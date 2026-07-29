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Extern· 1 min citire
Alertă în Republica Moldova din cauza lipsei de motorină și a nivelului scăzut al Nistrului. Chișinăul ar putea rămâne fără apă potabilă
Carburant
Publicat29 iul. 2026, 11:28
SursăRealitatea PLUS
Republica Moldova a declarat stare de alertă pentru 30 de zile, din cauza riscului de deficit de carburanți și a scăderii periculoase a nivelului râului Nistru. Autoritățile spun că țara importă aproape toți carburanții din România, iar blocajele la exporturile de petrol din Kazahstan, războiul din Orientul Mijlociu și nivelul foarte scăzut al Dunării au dat peste cap livrările de motorină, conform Realitatea PLUS.
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