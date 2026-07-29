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Extern· 1 min citire
Incendiu de vegetație pe una dintre cele mai populare insule din Grecia. Mai multe zone, evacuate preventiv VIDEO
Incendiu insulă Grecia/ Forecast Weather Greece
Publicat29 iul. 2026, 10:12
Actualizat29 iul. 2026, 10:13
Mai multe localități de pe insula Paros, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia, au fost evacuate preventiv după izbucnirea unui incendiu de vegetație. Autoritățile au emis alerte prin sistemul de urgență 112, iar zeci de pompieri intervin pentru a împiedica extinderea flăcărilor.
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