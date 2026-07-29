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Incendiu de vegetație pe una dintre cele mai populare insule din Grecia. Mai multe zone, evacuate preventiv VIDEO

Incendiu insulă Grecia/ Forecast Weather Greece

Incendiu insulă Grecia/ Forecast Weather Greece

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 10:12
Actualizat29 iul. 2026, 10:13

Mai multe localități de pe insula Paros, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia, au fost evacuate preventiv după izbucnirea unui incendiu de vegetație. Autoritățile au emis alerte prin sistemul de urgență 112, iar zeci de pompieri intervin pentru a împiedica extinderea flăcărilor.

Un incendiu de vegetație izbucnit marți după-amiază pe insula Paros, din Grecia, a determinat autoritățile să evacueze preventiv mai multe zone locuite și să emită alerte prin sistemul de urgență 112 pentru locuitori și turiști.

Focul a izbucnit într-o zonă cu vegetație joasă și deșeuri din apropierea localității Kambi, pe fondul temperaturilor ridicate și al condițiilor favorabile propagării flăcărilor.

Serviciul de Protecție Civilă din Grecia a transmis mai multe mesaje de avertizare, prin care locuitorii din Agios Charalambos, Kambi, Bougados, Aneratzia și, ulterior, Kamari au fost îndemnați să se evacueze preventiv către satul de coastă Aliki, potrivit publicației Greek Reporter.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate forțe importante de intervenție. Pompierii acționează atât la sol, cât și din aer, cu sprijinul avioanelor și elicopterelor care aruncă apă asupra focarelor. De asemenea, echipaje și echipamente suplimentare au fost transportate cu feribotul de pe insulele învecinate Naxos și Syros.

Până în prezent, autoritățile elene nu au raportat persoane rănite sau pagube materiale provocate de incendiu. Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a pornit focul.

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