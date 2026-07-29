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Extern· 1 min citire
Cunoscut influencer, la un pas de moarte după ce a fost mușcat de un rechin. Imagini șocante
Atac rechin/ Captură video
Publicat29 iul. 2026, 08:19
SursăRealitatea PLUS
Clipe de coșmar pentru un influencer care a fost mușcat de un rechin! Acesta înota în larg, iar scenele șocante au fost surprinse de camera sa.
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