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Extern· 1 min citire

Cunoscut influencer, la un pas de moarte după ce a fost mușcat de un rechin. Imagini șocante

Atac rechin/ Captură video

Atac rechin/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 08:19
SursăRealitatea PLUS

Clipe de coșmar pentru un influencer care a fost mușcat de un rechin! Acesta înota în larg, iar scenele șocante au fost surprinse de camera sa.

Incidentul s-a întâmplat în largul mării din California. În imagini se vede cum rechinul se apropie brusc, iar influencerul încearcă disperat să scape. După momente de panică, acesta a reușit să iasă din apă și a mărturisit că se consideră extrem de norocos că a supraviețuit.

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