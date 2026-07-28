Rolul lui Fauci în pandemie, din nou în centrul dezbaterii. Noi dezvăluiri din documente secrete

Publicat 28 iul. 2026, 23:52 Sursă Realitate Plus

Jurnalele private ale fostului consilier medical al Casei Albe, Anthony Fauci, unde sunt notate recomandările covid privind închiderea școlilor, restaurantelor și barurilor in pandemie au fost date publicității. Documentele arată că Fauci a mințit, cind a susținut că nu el a recomandat si chiar a decis închiderea activităților esentiale in perioada pandemiei.

Distribuie articolul