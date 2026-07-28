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Extern· 2 min citire

Rolul lui Fauci în pandemie, din nou în centrul dezbaterii. Noi dezvăluiri din documente secrete

Anthony Fauci si Donald Trump (Profimedia, arhivă)

Anthony Fauci si Donald Trump (Profimedia, arhivă)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 23:52
SursăRealitate Plus

Jurnalele private ale fostului consilier medical al Casei Albe, Anthony Fauci, unde sunt notate recomandările covid privind închiderea școlilor, restaurantelor și barurilor in pandemie au fost date publicității. Documentele arată că Fauci a mințit, cind a susținut că nu el a recomandat si chiar a decis închiderea activităților esentiale in perioada pandemiei.

Potrivit jurnalelor private ale fostului consilier medical al Casei Albe, Anthony Fauci, publicate recent, acesta nota în martie 2020 că a discutat direct cu primarul New York‑ului de la acea vreme și că l-a convins să închidă școlile din oraș. În aceeași însemnare, Fauci consemna că i-a recomandat și închiderea restaurantelor și barurilor, iar edilul i-ar fi spus că își va baza decizia pe recomandările sale.

Acuzația care circulă conform căreia i-am influențat pe acești oameni de știință să se răzgândească mituindu-i cu milioane de dolari din granturi este absolut falsă și pur și simplu absurdă. Nu am avut nicio contribuție la conținutul lucrării publicate. A doua problemă este o acuzație falsă cum că am încercat să ascund posibilitatea ca virusul să provină dintr-un laborator.”

De asemenea, în notițele sale, Fauci scria că l-a convins pe președintele Donald Trump să prelungească restricțiile naționale de la 15 la 30 de zile, considerând că ridicarea lor prematură ar fi fost, în opinia sa, „un dezastru”.

Aceste fragmente din jurnal contrastează cu declarațiile publice făcute ulterior de Anthony Fauci. În interviuri și în timpul audierilor din Congres, el a afirmat că nu a recomandat închiderea școlilor și că deciziile privind restricțiile aparțineau autorităților locale și Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite.

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