Românii din Franța, acuzații dure după incendiile devastatoare. Oamenii spun că au rămas fără sprijin

Publicat 28 iul. 2026, 23:05 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni uriașe în sudul Franței, unde incendiile de vegetație continuă să facă ravagii. În mijlocul haosului se află și în jur de 30 mii de români care spun că nu au primit sprijinul de care aveau nevoie din partea autorităților române. Reprezentanți ai comunității românești vorbesc despre dificultăți în comunicare și lipsa unor informații clare în limba română. De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe respinge acuzațiile și susține că toate solicitările de ajutor sunt gestionate prin canalele consulare. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Oana Țoiu.

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