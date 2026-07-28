Românii din Franța, acuzații dure după incendiile devastatoare. Oamenii spun că au rămas fără sprijin

Tensiuni uriașe în sudul Franței, unde incendiile de vegetație continuă să facă ravagii. În mijlocul haosului se află și în jur de 30 mii de români care spun că nu au primit sprijinul de care aveau nevoie din partea autorităților române. Reprezentanți ai comunității românești vorbesc despre dificultăți în comunicare și lipsa unor informații clare în limba română. De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe respinge acuzațiile și susține că toate solicitările de ajutor sunt gestionate prin canalele consulare. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Oana Țoiu.
În mijlocul incendiilor care au cuprins sudul Franței, reprezentanții comunității românești lansează acuzații dure la adresa autorităților de la București. Ei spun că aproximativ 30.000 de români trăiesc în zonele afectate și că, în momentele de panică provocate de evacuări și de apropierea flăcărilor, s-au simțit abandonați.
Directoarea Școlii Române din Bordeaux susține că mai mulți români au încercat să ia legătura cu reprezentanții statului român pentru informații și sprijin, însă afirmă că nu au primit ajutorul așteptat. Mulţi dintre aceştia ar vrea să se întoarcă acasă, însă acuză că singurul consul de care pot da este vorbitor de franceză.
De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe transmite că Ambasada României la Paris și oficiile consulare sunt în contact permanent cu autoritățile franceze și că au fost puse la dispoziția cetățenilor numere de telefon pentru situații de urgență. Oficialii afirmă că orice român care solicită sprijin consular beneficiază de asistență.
„Nu există niciun consul general al României care să nu vorbească limba română. Există separat de rețeaua consulilor general o rețea a consulilor onorifici, care adesea, în multe țări, sunt nominalizați din cetățenii țărilor respective. Consulii onorifici trebuie să clarificăm și acum, pentru publicul larg: sunt niște roluri neremunerate, ale oamenilor care, în comunitatea respectivă, în ceea ce privește sprijinul pentru românii de acolo, există atât la nivelul ambasadei, cât și la nivelul consulatelor din Franța. Linia de urgență, numărul este găsit și pe paginile de social media, cât și pe site. Și în momentul în care fiecare dintre cei care solicită sprijinul de urgență îl primesc de la echipele de acolo.”, a declarat Oana Țoiu.
Ambasada României la Paris nu a anunţat nimic pe pagina sa, dimpotrivă, de câteva zile publică doar fotografii cu ministrul Oana Ţoiu şi cu secretarul general al Organizaţiei Naţionale a Francofoniei, Dacian Cioloş.
Între timp, un deputat de Diaspora a publicat pe Facebook un kit de ajutor pentru românii din Franţa, el spune că a luat această inițiativă după ce a observat că Ministerul Afacerilor Externe nu răspunde interpelărilor parlamentare.