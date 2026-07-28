Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

SUA interzic importurile de roboţi şi invertoare din China pentru protejarea infrastructurii americane de AI

Inteligență artificială

Inteligență artificială

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 22:49

Administraţia Trump va impune noi restricţii asupra importurilor din China, vizând cele mai recente modele de roboţi şi invertoare electrice, într-un demers menit să protejeze infrastructura americană pentru inteligenţa artificială şi să reducă riscurile de securitate naţională, au declarat oficiali americani.

Comisia Federală pentru Comunicaţii din SUA, FCC, urmează să anunţe marţi interzicerea importurilor de noi roboţi umanoizi şi patrupede fabricaţi în China, precum şi a noilor modele de invertoare conectate la reţelele electrice.

Invertoarele sunt echipamente-cheie pentru conectarea surselor regenerabile de energie şi a bateriilor la reţeaua electrică, inclusiv pentru alimentarea infrastructurii necesare centrelor de date.

Protejarea lanţurilor de aprovizionare

Oficialii americani susţin că măsura urmăreşte să limiteze riscul unor perturbări deliberate ale lanţurilor de aprovizionare, al furtului de date şi al atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Administraţia de la Washington vrea, totodată, să încurajeze mutarea producţiei în Statele Unite în sectoare considerate strategice, cu potenţial ridicat de creştere.

Un oficial al administraţiei a afirmat că Donald Trump consideră esenţial ca SUA să dispună de lanţuri de aprovizionare „independente şi sigure” pentru tehnologiile critice şi emergente, inclusiv în domeniul roboţilor şi al invertoarelor electrice.

Reindustrializarea economiei americane

Potrivit sursei citate, administraţia Trump tratează securitatea economică drept o componentă a securităţii naţionale. Noile restricţii se înscriu în strategia Washingtonului de reindustrializare a economiei americane şi de reducere a dependenţei de tehnologiile produse în China.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

suachinainteligenta artificialarobotiinvertoareinterdictietrump

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe