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Extern· 1 min citire
SUA interzic importurile de roboţi şi invertoare din China pentru protejarea infrastructurii americane de AI
Inteligență artificială
Administraţia Trump va impune noi restricţii asupra importurilor din China, vizând cele mai recente modele de roboţi şi invertoare electrice, într-un demers menit să protejeze infrastructura americană pentru inteligenţa artificială şi să reducă riscurile de securitate naţională, au declarat oficiali americani.
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