SUA interzic importurile de roboţi şi invertoare din China pentru protejarea infrastructurii americane de AI

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 22:49

Administraţia Trump va impune noi restricţii asupra importurilor din China, vizând cele mai recente modele de roboţi şi invertoare electrice, într-un demers menit să protejeze infrastructura americană pentru inteligenţa artificială şi să reducă riscurile de securitate naţională, au declarat oficiali americani.

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