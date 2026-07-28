O țară NATO și-a închis o parte din spațiul aerian și a restricționat traficul maritim din cauza dronelor rusești

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 18:09

Armata finlandeză a anunțat că a închis parțial spațiul aerian al țării, pentru câteva ore, din cauza unor drone rătăcite în zonă. A fost restricționat și traficul maritim în apropierea frontierei cu Rusia.

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