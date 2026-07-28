O țară NATO și-a închis o parte din spațiul aerian și a restricționat traficul maritim din cauza dronelor rusești

Armata finlandeză a anunțat că a închis parțial spațiul aerian al țării, pentru câteva ore, din cauza unor drone rătăcite în zonă. A fost restricționat și traficul maritim în apropierea frontierei cu Rusia.
Finlanda a decis să închidă temporar o porțiune din spațiul său aerian și să impună restricții asupra traficului maritim în largul coastei sudice, în apropierea graniței cu Rusia. Măsura a fost anunțată marți de armata finlandeză și are rolul de a permite intervenția rapidă a autorităților în cazul în care drone ar ajunge în zonă, relatează Reuters.
Potrivit oficialilor militari, decizia a fost luată din cauza riscului ca drone rătăcite să pătrundă în spațiul finlandez.
Armata invocă „informații operaționale”
Un purtător de cuvânt al armatei finlandeze a explicat că restricțiile au fost introduse pentru ca autoritățile să poată reacționa rapid dacă dronele își schimbă traiectoria și ajung în zonă.
„Pentru a ne asigura că autoritățile sunt capabile să acționeze în cazul în care dronele ar devia în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri și asigurarea siguranței persoanelor aflate în apropiere”, a declarat reprezentantul armatei.
Acesta a refuzat să ofere detalii despre sursa informațiilor privind posibila activitate a dronelor.
„Deoarece este vorba de informații operaționale”, a precizat purtătorul de cuvânt.
Dronele au ajuns de mai multe ori în spațiul NATO
În cursul acestui an, drone militare ucrainene care aveau ca țintă obiective din Rusia au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, alimentând temerile privind apropierea efectelor războiului din Ucraina de frontierele nordice ale NATO.
În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor ținte rusești folosind drone cu rază lungă de acțiune.
Atât autoritățile ucrainene, cât și statele membre NATO au acuzat Rusia că, prin utilizarea războiului electronic, a deviat unele dintre aceste drone în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice. Moscova susține, în schimb, că Ucraina trimite în mod intenționat drone peste granițele statelor vecine.
Finlanda are cea mai lungă frontieră cu Rusia
Finlanda este statul NATO care are cea mai lungă graniță terestră cu Rusia și a purtat de-a lungul istoriei mai multe războaie cu statul vecin.
Totodată, țara este considerată unul dintre modelele europene în ceea ce privește sistemul de protecție civilă, având o rețea extinsă de adăposturi și infrastructură destinată gestionării situațiilor de urgență.