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MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Japonia după cutremurul de 7,1. Alertă de tsunami în mai multe prefecturi

MAE

MAE

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 15:14

Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru Japonia, după seismul cu magnitudinea de 7,1 produs în apropierea orașului Kumamoto, în sudul insulei Kyushu. Autoritățile nipone au avertizat asupra riscului de tsunami în prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.

Românii care se află în aceste zone, le tranzitează sau intenționează să călătorească acolo sunt sfătuiți să evite regiunile de coastă expuse, să urmărească permanent mesajele oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României în Japonia la numerele +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432. Apelurile sunt preluate în regim permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

În situații urgente, românii au la dispoziție și numărul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0)80 4461 4465.

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