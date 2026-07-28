MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Japonia după cutremurul de 7,1. Alertă de tsunami în mai multe prefecturi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 15:14

Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru Japonia, după seismul cu magnitudinea de 7,1 produs în apropierea orașului Kumamoto, în sudul insulei Kyushu. Autoritățile nipone au avertizat asupra riscului de tsunami în prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.

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