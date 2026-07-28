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Extern· 1 min citire
MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Japonia după cutremurul de 7,1. Alertă de tsunami în mai multe prefecturi
MAE
Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru Japonia, după seismul cu magnitudinea de 7,1 produs în apropierea orașului Kumamoto, în sudul insulei Kyushu. Autoritățile nipone au avertizat asupra riscului de tsunami în prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.
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