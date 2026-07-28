Austria vrea să prelungească serviciul militar de la șase la nouă luni. Războiul din Ucraina schimbă strategia de apărare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 12:21

Austria pregătește extinderea serviciului militar obligatoriu de la șase la nouă luni, pe fondul noilor riscuri de securitate din Europa. Guvernul de coaliție de la Viena susține că războiul din Ucraina, atacurile hibride și amenințările cibernetice obligă statul austriac să își consolideze capacitatea de apărare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre armata austriamilitari austria