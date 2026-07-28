Austria vrea să prelungească serviciul militar de la șase la nouă luni. Războiul din Ucraina schimbă strategia de apărare

Austria pregătește extinderea serviciului militar obligatoriu de la șase la nouă luni, pe fondul noilor riscuri de securitate din Europa. Guvernul de coaliție de la Viena susține că războiul din Ucraina, atacurile hibride și amenințările cibernetice obligă statul austriac să își consolideze capacitatea de apărare.
Deși este o țară neutră, Austria încearcă de mai mulți ani să își modernizeze armata, despre care autoritățile au recunoscut că nu ar fi suficient pregătită pentru a apăra teritoriul național în cazul unui atac extern de amploare.
„Condițiile de securitate s-au schimbat fundamental în ultimii ani, luni și săptămâni. Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat cancelarul Christian Stocker.
Mai multă responsabilitate pentru propria apărare
Până acum, armata austriacă a avut mai ales roluri de protecție civilă. Militarii au intervenit la inundații și incendii de vegetație, au sprijinit serviciile de urgență și au participat la misiuni de supraveghere a frontierelor. Guvernul consideră însă că această abordare nu mai este suficientă în actualul context european. Cancelarul austriac a vorbit despre nevoia ca Austria să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate și pentru protecția populației.
Austria este înconjurată de opt state, dintre care șase sunt membre NATO. Singurele excepții sunt Elveția și Liechtenstein.
Rezerviști chemați la exerciții timp de zece ani
Pe lângă prelungirea serviciului militar, autoritățile vor să introducă un sistem bazat mai mult pe rezerviști. După încheierea perioadei inițiale, foștii recruți ar urma să participe la exerciții de pregătire în decursul următorilor zece ani.
Pentru ca serviciul militar să devină mai atractiv, guvernul promite beneficii suplimentare, inclusiv zile libere și majorarea remunerației până la aproximativ 1.000 de euro pe lună, aproape dublu față de nivelul actual. În prezent, tinerii austrieci pot alege între serviciul militar și un stagiu civil de nouă luni, desfășurat de obicei în ambulanțe, cămine de bătrâni sau alte instituții sociale. Guvernul intenționează să ofere și posibilitatea prelungirii voluntare a serviciului civil cu două luni. Pentru adoptarea schimbărilor este necesară o majoritate de două treimi în Parlament. Coaliția aflată la putere va avea astfel nevoie de sprijinul Verzilor sau al Partidului Libertății, însă negocierile nu au început încă.