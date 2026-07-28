Cutremur de 7,1 în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami, iar trenurile au fost oprite

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 iul. 2026, 11:16

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 a zguduit marți regiunea Kyushu, din sudul Japoniei, determinând autoritățile să emită alertă de tsunami și avertizări de urgență pentru mai multe prefecturi. Circulația trenurilor, inclusiv a trenurilor de mare viteză Shinkansen, a fost suspendată, iar autoritățile verifică eventualele pagube.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre japoniacutremurtsunamialertă japonia