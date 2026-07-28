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Cutremur de 7,1 în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami, iar trenurile au fost oprite

Cutremur Japonia/ Profimedia

Cutremur Japonia/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 iul. 2026, 11:16

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 a zguduit marți regiunea Kyushu, din sudul Japoniei, determinând autoritățile să emită alertă de tsunami și avertizări de urgență pentru mai multe prefecturi. Circulația trenurilor, inclusiv a trenurilor de mare viteză Shinkansen, a fost suspendată, iar autoritățile verifică eventualele pagube.

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 s-a produs marți în prefectura Kumamoto, situată pe insula Kyushu, în sudul Japoniei, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA), relatează Reuters.

În urma seismului, autoritățile au emis o alertă de tsunami pentru valuri de până la un metru și au transmis avertizări de urgență pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki.

Ca măsură de precauție, operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulația trenurilor, inclusiv a garniturilor de mare viteză Shinkansen, până la verificarea infrastructurii.

Compania Kyushu Electric Power a anunțat că, până în prezent, nu au fost semnalate nereguli la centralele nucleare Sendai și Genkai, aflate în regiunea afectată de cutremur.

Japonia se numără printre țările cele mai expuse activității seismice din lume, fiind situată pe așa-numitul „Inel de Foc” al Pacificului, o zonă caracterizată printr-o intensă activitate tectonică și vulcanică. Aproximativ 20% dintre cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6,0 produse la nivel mondial au loc în această regiune.

Autoritățile japoneze continuă să monitorizeze situația și să evalueze efectele seismului, în timp ce populația din zonele vizate este îndemnată să respecte recomandările emise de serviciile de urgență.

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