Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Cutremur de 7,1 în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami, iar trenurile au fost oprite
Cutremur Japonia/ Profimedia
Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,1 a zguduit marți regiunea Kyushu, din sudul Japoniei, determinând autoritățile să emită alertă de tsunami și avertizări de urgență pentru mai multe prefecturi. Circulația trenurilor, inclusiv a trenurilor de mare viteză Shinkansen, a fost suspendată, iar autoritățile verifică eventualele pagube.
Citește și
- 10:16Frații Tate cer eliberarea pe cauțiune în SUA și contestă extrădarea în Marea Britanie
- 09:55Întâlnire crucială Zelenski-Trump la Casa Albă. Apărarea antiaeriană și sprijinul SUA, pe agenda discuțiilor
- 09:36O influenceriță a fost ucisă de soțul de care se despărțise. Femeia îl acuzase de pedofilie în trecut
- 09:28Regiunea Moscovei, ținta unui atac masiv. Ucraina a lansat aproximativ 400 de drone-FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News