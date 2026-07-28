Kremlinul: Atacul Ucrainei asupra unei nave iraniene trebuie considerat un atac împotriva Iranului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 15:13

Kremlinul a declarat, marți, că atacul ucrainean asupra unei nave iraniene din Marea Caspică trebuie considerat un atac direct împotriva Iranului. Potrivit Moscovei, incidentul demonstrează cât de important este să fie eliminată ceea ce autoritățile ruse descriu drept amenințarea venită din partea Kievului, relatează Reuters.

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