Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Kremlinul: Atacul Ucrainei asupra unei nave iraniene trebuie considerat un atac împotriva Iranului
FOTO: Arhivă
Kremlinul a declarat, marți, că atacul ucrainean asupra unei nave iraniene din Marea Caspică trebuie considerat un atac direct împotriva Iranului. Potrivit Moscovei, incidentul demonstrează cât de important este să fie eliminată ceea ce autoritățile ruse descriu drept amenințarea venită din partea Kievului, relatează Reuters.
Citește și
- 15:36Omanul propune o soluție pentru Strâmtoarea Ormuz. Iranul ar putea încasa taxe voluntare de la nave
- 15:14MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Japonia după cutremurul de 7,1. Alertă de tsunami în mai multe prefecturi
- 14:32Provincie din China, lovită de două cutremure în nici 20 de minute: ce magnitudine au avut
- 14:12Italia reduce din nou acciza la motorină după valul de proteste. Guvernul Meloni vrea carburanți sub 2 euro pe litru
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News