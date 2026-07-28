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Provincie din China, lovită de două cutremure în nici 20 de minute: ce magnitudine au avut

Cutremur/ Profimedia

Cutremur/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 14:32
SursăRealitatea PLUS

O provincie din China a fost lovită de două cutremure în nici 20 de minute. Primul a avut magnitudinea 5,7, iar al doilea 5,8. Ambele s-au produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.

Pe imaginile apărute pe rețelele sociale apar nori de praf care se ridică de pe versanți în timpul cutremurului.Seismele au afectat și orașul Lanzhou din provincia vecină Gansu, unul dintre cele mai mari orașe din zonă.

Totodată, filmările au surprins momentele în care lămpile și mai multe obiecte de mobilier se mișcau puternic în casele oamenilor. Nu sunt victime în urma celor două cutremure, anunță autoritățile.

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