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Extern· 1 min citire
Provincie din China, lovită de două cutremure în nici 20 de minute: ce magnitudine au avut
Cutremur/ Profimedia
Publicat28 iul. 2026, 14:32
SursăRealitatea PLUS
O provincie din China a fost lovită de două cutremure în nici 20 de minute. Primul a avut magnitudinea 5,7, iar al doilea 5,8. Ambele s-au produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.
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