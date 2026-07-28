Italia reduce din nou acciza la motorină după valul de proteste. Guvernul Meloni vrea carburanți sub 2 euro pe litru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 14:12

Guvernul condus de Giorgia Meloni a decis să reducă temporar acciza la motorină, după ce prețurile carburanților au depășit pragul de 2 euro pe litru în numeroase stații, iar scumpirea energiei a provocat proteste și noi presiuni asupra bugetului populației.

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