Italia reduce din nou acciza la motorină după valul de proteste. Guvernul Meloni vrea carburanți sub 2 euro pe litru

Guvernul condus de Giorgia Meloni a decis să reducă temporar acciza la motorină, după ce prețurile carburanților au depășit pragul de 2 euro pe litru în numeroase stații, iar scumpirea energiei a provocat proteste și noi presiuni asupra bugetului populației.
Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a anunțat că motorina se va ieftini cu 17 eurocenți pe litru până la 6 august. Măsura va costa statul aproximativ 125 de milioane de euro și include facilități fiscale separate pentru transportatori și companiile din agricultură. Executivul de la Roma ar putea adopta noi forme de sprijin în ședința programată pentru 4 august, inclusiv măsuri privind facturile la electricitate și gaze, în cazul în care costurile vor continua să crească.
„Vom evalua cum evoluează situația”, a declarat ministrul italian al Economiei.
Motorina a ajuns la aproape 2,19 euro pe litru
Datele Ministerului Industriei arată că prețul mediu al benzinei în stațiile cu autoservire a ajuns la 1,982 euro pe litru, în timp ce motorina costă în medie 2,185 euro pe litru. Creșterea este puternică față de începutul lunii iulie, când benzina costa 1,803 euro pe litru, iar motorina 1,882 euro. Pe autostrăzi, ambele tipuri de carburant sunt vândute deja cu peste 2 euro pe litru. Massimo Garavaglia, președintele Comisiei pentru finanțe din Senatul italian, a precizat că obiectivul Guvernului este menținerea prețurilor sub pragul de 2 euro pe litru.
Italia a mai redus accizele la benzină și motorină în luna martie, după șocul energetic provocat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Facilitatea a fost prelungită de mai multe ori, însă valoarea reducerii a scăzut treptat. Programul s-a încheiat pe 3 iulie și a costat bugetul aproape două miliarde de euro. Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional au criticat măsura, considerând că sprijinul ar fi trebuit direcționat mai clar către gospodăriile vulnerabile. Giorgia Meloni a transmis că Guvernul a intervenit rapid, dar a ținut cont și de resursele limitate aflate la dispoziție.
Datoria publică pune presiune pe Guvern
Executivul estimează pentru acest an un deficit bugetar de 2,9% din PIB, ușor sub plafonul european de 3%. În același timp, datoria publică ar urma să urce la 138,6% din PIB și să devină cea mai ridicată din zona euro. Guvernul italian va cere Parlamentului aprobarea pentru activarea clauzei naționale de salvgardare prevăzute de regulile bugetare europene. Aceasta ar permite Italiei să înregistreze deficite mai mari până în 2028. În paralel, cabinetul de la Roma a alocat 87,7 milioane de euro pentru sprijinirea combinatului siderurgic Ilva, companie care se confruntă cu dificultăți financiare și pentru care autoritățile nu au găsit încă un investitor.