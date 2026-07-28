Soluția ieftină a Ucrainei împotriva dronelor rusești. Soldații trag cu mitraliera din avioane sovietice vechi - VIDEO

Un militar ucrainean a reușit să distrugă drone rusești de atac Shahed folosind o pușcă, în timp ce se afla în cabina deschisă a unui avion cu elice Yak-52. Momentul a fost surprins în timpul unei misiuni de apărare aeriană desfășurate deasupra regiunii Odesa, iar imaginile publicate de aviația ucraineană au atras rapid atenția.
În înregistrări se vede cum soldatul urmărește una dintre dronele kamikaze, deschide focul, iar aparatul este lovit și începe să ardă înainte de a se prăbuși în mare. Un alt videoclip prezintă o dronă lovită direct, care cade pe un teren și explodează.
Un avion de antrenament, transformat în interceptor de drone
Misiunea a fost realizată cu ajutorul unui Yak-52, un avion sovietic cu două locuri care a fost proiectat inițial pentru pregătirea piloților militari.
Ucraina a modificat ulterior aeronava și a adaptat-o pentru misiuni de interceptare a dronelor rusești care zboară la altitudini reduse.
Pilotul ocupă locul din față, iar în partea din spate, într-o cabină deschisă, se află un al doilea membru al echipajului. Rolul acestuia este de a identifica și neutraliza dronele care se apropie de obiectivele protejate.
Pilotul avionului, Stanislav, a povestit pentru publicația ucraineană Censor.NET despre momentele trăite după astfel de misiuni.
„Cele mai intense sentimente nu le trăiești în aer. Adevărata satisfacție apare când revii la bază, vezi cerul senin și auzi la radio că nu mai există ținte aeriene. Atunci simți liniște și împlinire”, a declarat acesta.
Ucrainenii folosesc și elicoptere împotriva dronelor Shahed
Yak-52 nu este singura soluție folosită de armata ucraineană pentru combaterea dronelor rusești.
Forțele de la Kiev utilizează și elicoptere de transport Mi-8 echipate cu mitraliere pentru misiuni de interceptare a dronelor Shahed.
În august 2024, Ucraina a publicat imagini cu un militar care ar fi doborât o dronă Shahed-136 folosind un astfel de elicopter.
Strategia este folosită pentru a completa sistemele clasice de apărare antiaeriană și pentru a combate dronele care atacă la altitudini mici.
Val de atacuri cu drone asupra Rusiei
Publicarea imaginilor cu avionul Yak-52 vine într-un moment în care Rusia a raportat un nou val de atacuri cu drone asupra teritoriului său.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 390 de drone ucrainene s-ar fi îndreptat în timpul nopții spre regiunea capitalei, iar 81 dintre acestea ar fi fost distruse înainte de a ajunge la Moscova.
Ulterior, Ministerul rus al Apărării a prezentat un bilanț diferit, susținând că 356 de drone au fost doborâte deasupra mai multor regiuni ale Rusiei.
Autoritățile ruse nu au explicat diferențele dintre cele două raportări.
Oficialii locali au anunțat că mai multe locuințe din orașul Cehov și din satul Vaulovo au fost avariate, însă nu au fost raportate victime sau pagube majore.
Zelenski avertizează asupra unei posibile mobilizări ruse
În paralel cu aceste atacuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Vladimir Putin ar pregăti o nouă mobilizare militară după alegerile parlamentare din Rusia, programate în septembrie.
Liderul de la Kiev susține că Moscova ar intenționa să recruteze până la 500.000 de militari pentru continuarea războiului.