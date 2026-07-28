Soluția ieftină a Ucrainei împotriva dronelor rusești. Soldații trag cu mitraliera din avioane sovietice vechi - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 18:49

Un militar ucrainean a reușit să distrugă drone rusești de atac Shahed folosind o pușcă, în timp ce se afla în cabina deschisă a unui avion cu elice Yak-52. Momentul a fost surprins în timpul unei misiuni de apărare aeriană desfășurate deasupra regiunii Odesa, iar imaginile publicate de aviația ucraineană au atras rapid atenția.

Distribuie articolul