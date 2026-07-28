Zelenski și Trump, discuții decisive la Casa Albă. Cerințele privitoare la rachetele Patriot

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 21:22

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că a avut o întâlnire la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre apărarea antiaeriană a Ucrainei, producția de interceptori Patriot și relansarea eforturilor diplomatice pentru pace.

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