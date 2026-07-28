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Zelenski și Trump, discuții decisive la Casa Albă. Cerințele privitoare la rachetele Patriot

Volodimir Zelenski și Donald Trump

Volodimir Zelenski și Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 21:22

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că a avut o întâlnire la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre apărarea antiaeriană a Ucrainei, producția de interceptori Patriot și relansarea eforturilor diplomatice pentru pace.

„O întâlnire bună cu președintele Trump în Biroul Oval. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună pentru a proteja viețile ucrainenilor și pentru a avansa pacea”, a transmis Zelenski într-un mesaj publicat după întrevedere.

Liderul de la Kiev a precizat că i-a prezentat lui Trump condoleanțe pentru moartea senatorului american Lindsey Graham, pe care l-a descris drept „un adevărat prieten al Ucrainei”.

Zelenski a arătat că discuțiile au vizat inclusiv acordarea unor licențe pentru producerea interceptoarelor destinate sistemelor Patriot, precum și „câteva alte idei” care ar putea ajuta Ucraina.

Cei doi președinți au abordat și situația negocierilor de pace. „Este important ca procesul diplomatic să fie revigorat”, a subliniat președintele ucrainean, precizând că echipele celor două administrații vor stabili detaliile pentru continuarea dialogului.

„Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul lor ferm”, a mai transmis Volodimir Zelenski.

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