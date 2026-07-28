Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Zelenski și Trump, discuții decisive la Casa Albă. Cerințele privitoare la rachetele Patriot
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că a avut o întâlnire la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre apărarea antiaeriană a Ucrainei, producția de interceptori Patriot și relansarea eforturilor diplomatice pentru pace.
Citește și
- 20:38MAE avertizează românii care merg în Spania: risc extrem de incendii, pe fondul caniculei și vântului puternic
- 19:42Rusia încă vinde Europei energie și metale, la peste patru ani de la începutul războiului din Ucraina
- 19:00Curtea Constituțională a Poloniei blochează recunoașterea căsătoriilor gay încheiate în alte state UE
- 18:49Soluția ieftină a Ucrainei împotriva dronelor rusești. Soldații trag cu mitraliera din avioane sovietice vechi - VIDEO
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News