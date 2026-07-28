MAE avertizează românii care merg în Spania: risc extrem de incendii, pe fondul caniculei și vântului puternic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 20:38

Ministerul Afacerilor Externe a emis, marți, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, unde riscul de incendii de vegetație crește semnificativ, în contextul temperaturilor extreme, al vântului puternic și al umidității scăzute.

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