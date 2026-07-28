MAE avertizează românii care merg în Spania: risc extrem de incendii, pe fondul caniculei și vântului puternic

Ministerul Afacerilor Externe a emis, marți, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, unde riscul de incendii de vegetație crește semnificativ, în contextul temperaturilor extreme, al vântului puternic și al umidității scăzute.
Potrivit MAE, valul de căldură este prognozat să persiste cel puțin până duminică, 2 august 2026, iar în anumite regiuni riscul de incendii poate atinge niveluri extreme.
Avertizarea vizează cu precădere văile râurilor din sud-vestul Spaniei, Valea Ebrului, depresiunile din nord-estul țării, văile Pirineilor, precum și Insulele Canare.
„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei că, pe fondul valului de temperaturi ridicate, preconizate a se înregistra până cel puțin duminică, 2 august 2026, precum și al vântului puternic și al umidității scăzute, riscul de incendii va continua să crească, atingând niveluri extreme”, a transmis instituția.
MAE le recomandă românilor aflați în zonele afectate să respecte strict instrucțiunile emise de autoritățile locale, inclusiv eventualele ordine de evacuare, restricțiile de circulație și măsurile de protecție a populației.
De asemenea, cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția incendiilor și condițiile meteorologice. Ministerul indică drept surse de informare platformele spaniole dedicate incendiilor, serviciile de protecție civilă, autoritățile regionale pentru situații de urgență și Agenția Meteorologică Națională a Spaniei.
În cazul în care au nevoie de asistență consulară de urgență, românii afectați de incendii pot contacta reprezentanțele diplomatice ale României din Spania, la următoarele numere:
Consulatul General al României la Madrid: +34 669 362 202
Consulatul General al României la Valencia: +34 677 842 467
Consulatul României la Ciudad Real: +34 609 513 790
Consulatul General al României la Barcelona: +34 661 547 853
Consulatul General al României la Sevilla: +34 648 212 169
Consulatul General al României la Bilbao: +34 608 956 278
Consulatul României la Zaragoza: +34 663 814 474
Consulatul României la Almeria: +34 682 733 408
MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot folosi gratuit aplicația „Călătorește informat”, disponibilă în App Store și Google Play, pentru alerte și recomandări actualizate.