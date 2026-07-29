Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Erou la 16 ani! Un salvamar a salvat un copil din valurile uriașe ale oceanului: imagini uluitoare VIDEO

Operațiune salvare/ Captură video

Operațiune salvare/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS

Imagini de senzație de peste ocean! Un salvamar de doar 16 ani și-a riscat viața și a salvat un copil de 10 ani din valurile uriașe. Incidentul a avut loc pe o plajă din California. Atenție: urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!

Martorii povestesc că cel mic a fost tras în larg în doar câteva secunde. A intervenit și un al doilea salvamar, iar în ajutorul său au sărit și mai mulți oameni aflați pe plajă. Copilul a fost evaluat de paramedici, iar ulterior a fost reunit cu familia sa.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

salvamarcopiloceanimagini senzationale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe