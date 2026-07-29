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Extern· 1 min citire
Erou la 16 ani! Un salvamar a salvat un copil din valurile uriașe ale oceanului: imagini uluitoare VIDEO
Operațiune salvare/ Captură video
Publicat29 iul. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS
Imagini de senzație de peste ocean! Un salvamar de doar 16 ani și-a riscat viața și a salvat un copil de 10 ani din valurile uriașe. Incidentul a avut loc pe o plajă din California. Atenție: urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!
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