Erou la 16 ani! Un salvamar a salvat un copil din valurile uriașe ale oceanului: imagini uluitoare VIDEO

Publicat 29 iul. 2026, 08:09 Sursă Realitatea PLUS

Imagini de senzație de peste ocean! Un salvamar de doar 16 ani și-a riscat viața și a salvat un copil de 10 ani din valurile uriașe. Incidentul a avut loc pe o plajă din California. Atenție: urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!

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