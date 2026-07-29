Zelenski, despre războiul din Ucraina: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 08:36

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin nu mai controlează cursul războiului din Ucraina și că armata rusă înregistrează pierderi de aproximativ 30.000 de soldați în fiecare lună. Liderul de la Kiev a cerut din nou un armistițiu și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

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