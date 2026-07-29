Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Zelenski, despre războiul din Ucraina: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”
Volodimir Zelenski/ Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin nu mai controlează cursul războiului din Ucraina și că armata rusă înregistrează pierderi de aproximativ 30.000 de soldați în fiecare lună. Liderul de la Kiev a cerut din nou un armistițiu și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.
Citește și
- 10:12Incendiu de vegetație pe una dintre cele mai populare insule din Grecia. Mai multe zone, evacuate preventiv VIDEO
- 09:53Mandat internațional de arestare pentru Pavel Durov. Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram de terorism
- 09:42Adolescentul care a ucis patru persoane într-un liceu din Georgia, condamnat la închisoare pe viață
- 09:39Bilanț tragic după seismul din Japonia: 13 morți, mii de oameni evacuați
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News