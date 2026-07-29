Adolescentul care a ucis patru persoane într-un liceu din Georgia, condamnat la închisoare pe viață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 09:42

Colt Gray, adolescentul care a deschis focul într-un liceu din statul american Georgia în septembrie 2024, ucigând patru persoane și rănind alte nouă, a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Deși avea 14 ani la momentul atacului, acesta a fost judecat ca adult.

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