Adolescentul care a ucis patru persoane într-un liceu din Georgia, condamnat la închisoare pe viață

Colt Gray, adolescentul care a deschis focul într-un liceu din statul american Georgia în septembrie 2024, ucigând patru persoane și rănind alte nouă, a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Deși avea 14 ani la momentul atacului, acesta a fost judecat ca adult.
Un tribunal din statul american Georgia l-a condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, pe Colt Gray, adolescentul care a comis atacul armat de la liceul Apalachee din orașul Winder, în septembrie 2024.
În prezent în vârstă de 16 ani, Gray avea 14 ani când a deschis focul în incinta liceului, folosind o pușcă de asalt AR-15. În urma atacului au murit doi elevi și doi profesori, iar alte nouă persoane au fost rănite. Adolescentul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței.
La pronunțarea sentinței, judecătorul Nicholas Trimm a afirmat că tânărul a fost abandonat de familie, însă a subliniat că atacul nu a fost rezultatul unor acte de hărțuire și nici al unei motivații bazate pe ură. Potrivit magistratului, atacatorul nu cunoștea victimele și a acționat fără o țintă anume.
Cazul a atras atenția și asupra responsabilității părinților în astfel de tragedii. Tatăl adolescentului, Colin Gray, a fost condamnat în martie 2026 pentru omor fără premeditare și omor din culpă, după ce i-a oferit fiului său, în 2023, pușca de asalt folosită ulterior în atac, deși acesta amenințase anterior că va comite un masacru într-o școală.
Ancheta a arătat că, cu câteva luni înainte de atac, agenți ai FBI și polițiști locali au verificat familia după ce de la adresa IP a locuinței fuseseră transmise amenințări privind un posibil atac armat într-o școală.
Procesul tatălui lui Colt Gray se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în Statele Unite, unde justiția analizează responsabilitatea părinților în cazurile de violență armată comise de minori. În 2024, părinții autorului atacului armat dintr-un liceu din Michigan, produs în 2021, au fost găsiți vinovați de omor din culpă și condamnați la pedepse cu închisoarea.
Potrivit autorităților sanitare americane, armele de foc reprezintă de mai mulți ani principala cauză de deces în rândul minorilor din Statele Unite.