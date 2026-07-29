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Bilanț tragic după seismul din Japonia: 13 morți, mii de oameni evacuați

Cutremur Japonia/ Profimedia

Cutremur Japonia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 09:39

Bilanțul cutremurului de magnitudine 7,1 produs marți în prefectura japoneză Kumamoto a ajuns la 13 morți, mai multe persoane fiind rănite sau date dispărute. Aproximativ 10.000 de oameni au fost evacuați, iar autoritățile continuă operațiunile de salvare în zonele cele mai afectate.

Un seism cu magnitudinea 7,1 produs marți în prefectura japoneză Kumamoto a provocat moartea a 13 persoane, a anunțat miercuri premierul Japoniei, Sanae Takaichi. Aproximativ 10.000 de oameni se află în centre de evacuare, iar circulația trenurilor de mare viteză Shinkansen din Kyushu rămâne suspendată.

Operațiuni de salvare în desfășurare

Autoritățile japoneze au mobilizat circa 4.600 de membri ai Forțelor de Apărare, dintre care 170 participă la operațiunile de salvare de la un mall prăbușit în orașul Kashima.

„Există în continuare persoane care așteaptă să fie salvate și este o cursă contracronometru”, a declarat premierul Takaichi.

La intervenții participă și 480 de polițiști din 11 prefecturi, inclusiv echipe specializate din Tokyo.

Mall prăbușit după o explozie

După cutremur, o explozie a zguduit un centru comercial operat de grupul Aeon. Două femei au murit, o altă femeie a fost găsită inconștientă, iar alte cinci persoane au fost rănite.

Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate înainte de prăbușirea etajului al doilea al clădirii.

Transport și industrie afectate

Serviciile Shinkansen din Kyushu sunt suspendate, iar unele linii de tramvai din orașul Kumamoto funcționează parțial. Companiile Japan Airlines și All Nippon Airways au anulat mai multe zboruri.

Mai multe firme din regiune și-au suspendat activitatea, inclusiv Honda și Tokyo Electron, iar mii de locuințe au rămas fără electricitate.

Replici și amintirea tragediei din 2016

Replicile continuă după seismul de intensitate maximă 7 pe scara japoneză. Kumamoto a mai fost lovită de cutremure devastatoare în aprilie 2016, când 273 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 2.800 au fost rănite.

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