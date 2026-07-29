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Extern· 2 min citire
Bilanț tragic după seismul din Japonia: 13 morți, mii de oameni evacuați
Cutremur Japonia/ Profimedia
Bilanțul cutremurului de magnitudine 7,1 produs marți în prefectura japoneză Kumamoto a ajuns la 13 morți, mai multe persoane fiind rănite sau date dispărute. Aproximativ 10.000 de oameni au fost evacuați, iar autoritățile continuă operațiunile de salvare în zonele cele mai afectate.
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