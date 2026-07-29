Bilanț tragic după seismul din Japonia: 13 morți, mii de oameni evacuați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 09:39

Bilanțul cutremurului de magnitudine 7,1 produs marți în prefectura japoneză Kumamoto a ajuns la 13 morți, mai multe persoane fiind rănite sau date dispărute. Aproximativ 10.000 de oameni au fost evacuați, iar autoritățile continuă operațiunile de salvare în zonele cele mai afectate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bilant cutremur japonia