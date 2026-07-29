Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează: Iranul atacă forțele SUA, iar Arabia Saudită intră în conflict

Publicat 29 iul. 2026, 08:54 Actualizat 29 iul. 2026, 08:57

Escaladarea regională are loc după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a interceptat un „atac surpriză” lansat de Iran asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu.

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