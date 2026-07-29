Mandat internațional de arestare pentru Pavel Durov. Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram de terorism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 09:53

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităților teroriste și a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia. Până în prezent, Durov și compania Telegram nu au comentat acuzațiile.

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