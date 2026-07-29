Mandat internațional de arestare pentru Pavel Durov. Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram de terorism

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităților teroriste și a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia. Până în prezent, Durov și compania Telegram nu au comentat acuzațiile.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat miercuri că l-a inculpat pe fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea activităților teroriste și a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia.
Acuzațiile FSB
Potrivit FSB, acuzațiile vizează faptul că Telegram nu ar fi eliminat materiale „utilizate de serviciile speciale ucrainene și de organizațiile teroriste și extremiste pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj și terorism, ucideri în masă și operațiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federației Ruse”.
Până la ora trasmiterii acestei știri, nici Pavel Durov, nici reprezentanții Telegram nu au reacționat public la acuzațiile formulate de autoritățile ruse.
Pavel Durov, între presiunile Moscovei și ancheta din Franța
Fondată în 2013, Telegram este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie criptată din lume, compania susținând că platforma are peste un miliard de utilizatori. Aplicația este utilizată pe scară largă atât în Rusia și Ucraina, cât și de persoane implicate de ambele părți în conflictul dintre cele două țări.
În ultimii ani, autoritățile ruse au încercat în repetate rânduri să limiteze utilizarea Telegram, promovând în paralel propria aplicație de mesagerie, MAX, susținută de stat.
Pavel Durov, născut în Rusia și deținător în prezent al cetățeniei Emiratelor Arabe Unite și Franței, este și fondatorul rețelei sociale VKontakte, considerată echivalentul rusesc al Facebook. El și-a vândut participația rămasă în companie în 2014, după ce a afirmat că a fost supus presiunilor din partea autorităților ruse.
Fondatorul Telegram este vizat și de o anchetă desfășurată de autoritățile franceze, care investighează dacă platforma a luat măsuri suficiente pentru combaterea activităților infracționale și dacă a cooperat în mod adecvat cu solicitările organelor de aplicare a legii. Pavel Durov a respins toate acuzațiile și susține că nu a comis nicio faptă ilegală.