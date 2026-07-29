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Un nou contingent de 40 de pompieri români pleacă în Franța pentru a continua lupta cu incendiile de pădure

Pompieri în Franța

Pompieri în Franța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:31

Un nou contingent format din 40 de pompieri români a plecat miercuri, 29 iulie, în Franța, pentru a continua misiunea de combatere a incendiilor de vegetație și de pădure. Este al treilea schimb trimis de România, iar militarii vor prelua responsabilitățile operaționale la 1 august.

Prelungirea misiunii cu încă două săptămâni a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență pe 27 iulie, în urma unei solicitări transmise de autoritățile franceze prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Autospecialele și echipamentele modulului românesc se află deja în Departamentul Var și sunt folosite în cadrul intervențiilor. Noul contingent le va prelua de la pompierii aflați în prezent în teren, astfel încât activitatea să continue fără întreruperea capacității operaționale.

Pompierii români vor rămâne în Franța până la jumătatea lunii august și vor interveni la solicitarea autorităților locale, alături de celelalte echipe europene. Misiunea este coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

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