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Extern· 1 min citire
Un nou contingent de 40 de pompieri români pleacă în Franța pentru a continua lupta cu incendiile de pădure
Pompieri în Franța
Un nou contingent format din 40 de pompieri români a plecat miercuri, 29 iulie, în Franța, pentru a continua misiunea de combatere a incendiilor de vegetație și de pădure. Este al treilea schimb trimis de România, iar militarii vor prelua responsabilitățile operaționale la 1 august.
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