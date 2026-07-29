Un nou contingent de 40 de pompieri români pleacă în Franța pentru a continua lupta cu incendiile de pădure

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:31

Un nou contingent format din 40 de pompieri români a plecat miercuri, 29 iulie, în Franța, pentru a continua misiunea de combatere a incendiilor de vegetație și de pădure. Este al treilea schimb trimis de România, iar militarii vor prelua responsabilitățile operaționale la 1 august.

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