Șoc în muzica electronică: DJ-ul francez Kavinsky a murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:55

DJ-ul francez Kavinsky, unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii electronice franceze, a fost găsit decedat în locuința sa din Paris. Informația a fost confirmată miercuri de Parchetul din Paris.

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