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Extern· 1 min citire
Șoc în muzica electronică: DJ-ul francez Kavinsky a murit
Foto / France24
DJ-ul francez Kavinsky, unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii electronice franceze, a fost găsit decedat în locuința sa din Paris. Informația a fost confirmată miercuri de Parchetul din Paris.
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