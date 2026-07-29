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Șoc în muzica electronică: DJ-ul francez Kavinsky a murit

Foto / France24

Foto / France24

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:55

DJ-ul francez Kavinsky, unul dintre cele mai cunoscute nume ale muzicii electronice franceze, a fost găsit decedat în locuința sa din Paris. Informația a fost confirmată miercuri de Parchetul din Paris.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza decesului. Potrivit procurorilor, echipajele de urgență nu au găsit indicii care să sugereze circumstanțe suspecte.

Artist emblematic al stilului French Touch

Kavinsky, pe numele real Vincent Belorgey, ar fi împlinit 51 de ani pe 31 iulie. El era considerat o figură importantă a curentului French Touch și a devenit celebru prin piesa „Nightcall”.

Succesul internațional al piesei „Nightcall”

Melodia „Nightcall” a cunoscut succes mondial după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Drive”, regizat de Nicolas Winding Refn și avându-l pe Ryan Gosling în rol principal. Piesa este considerată una dintre cele mai reprezentative creații synthwave ale ultimilor ani.

Omagii după deces

Ministrul francez al Culturii a transmis un mesaj de omagiu, subliniind că muzica lui Kavinsky a marcat publicul din întreaga lume, de la filmul „Drive” până la ceremonia Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

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