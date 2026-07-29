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BMW pregătește concedierea a 8.000 de angajați la nivel global. Programul de plecări voluntare începe în Germania

BMW

BMW

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 13:34

BMW intenționează să renunțe la 8.000 de angajați la nivel global, prin pensionări și printr-un program de disponibilizare voluntară în Germania. Programul de plecări voluntare se va desfășura din octombrie 2026 până la sfârșitul anului 2027. Vor fi eligibili angajații BMW din Germania care nu sunt implicați direct în activitatea de producție.

Aproximativ 84.000 dintre cei 154.000 de angajați ai producătorului german de automobile premium lucrează în Germania. Compania cu sediul la München deține mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce.

Industria auto germană, în fața unor reduceri majore

Planul BMW vine după programele ample de reducere a costurilor și a numărului de angajați anunțate de Volkswagen, Mercedes, Audi și Porsche. Întreaga industrie auto germană, considerată un pilon al celei mai mari economii europene, se confruntă cu dificultăți provocate de problemele de pe piața din China, taxele vamale americane și războiul din Iran.

Luna trecută, BMW și-a redus estimările privind profitul pentru acest an, invocând dificultățile geopolitice. Grupul nu a publicat o cifră concretă, dar a anunțat că se așteaptă la „un declin semnificativ” al profitului înainte de taxe, după ce anterior anticipase o scădere moderată.

Constructorul a mai anunțat că va intensifica măsurile destinate reducerii structurale a costurilor. Reducerea numărului de angajați face parte dintr-un val mai amplu de restructurări care afectează industria auto europeană.

Analiștii susțin că problemele sectorului nu pot fi rezolvate prin tarife vamale. Concurența chineză reduce marjele de profit ale producătorilor europeni pe piața din China și câștigă simultan teren în Europa, în timp ce diferența dintre prețurile constructorilor auto europeni și cele practicate de rivalii chinezi continuă să crească.

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