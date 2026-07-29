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Extern· 1 min citire
Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu. SUA și Arabia Saudită au lovit miliții pro-iraniene din Irak, bilanțul ajungând la 20 de morți
Atac SUA-Irak
Atacurile din Orientul Mijlociu au reînceput miercuri, după câteva zile de acalmie. Armata americană a anunțat că a interceptat rachete iraniene, după care Statele Unite și Arabia Saudită au lansat lovituri comune împotriva milițiilor pro-iraniene din Irak. Cel puțin 20 de persoane au murit, relatează Le Figaro.
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