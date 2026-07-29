Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Atacurile au reînceput în Orientul Mijlociu. SUA și Arabia Saudită au lovit miliții pro-iraniene din Irak, bilanțul ajungând la 20 de morți

Atac SUA-Irak

Atac SUA-Irak

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 12:35

Atacurile din Orientul Mijlociu au reînceput miercuri, după câteva zile de acalmie. Armata americană a anunțat că a interceptat rachete iraniene, după care Statele Unite și Arabia Saudită au lansat lovituri comune împotriva milițiilor pro-iraniene din Irak. Cel puțin 20 de persoane au murit, relatează Le Figaro.

Washingtonul și Riadul au anunțat că au vizat în cursul nopții „teroriști” susținuți de Iran. Operațiunea a fost prezentată drept un răspuns la atacurile îndreptate împotriva unor ținte americane și a instalațiilor petroliere saudite.

Loviturile au vizat poziții ale Hashd al-Shaabi, o alianță de formațiuni pro-iraniene integrată în forțele irakiene. O sursă din cadrul grupării a declarat că cel puțin 20 de combatanți au fost uciși, iar alți 32 au fost răniți, potrivit unui bilanț preliminar.

Atacurile aeriene au lovit poziții ale Hashd al-Shaabi din mai multe provincii. Cel mai mare număr de victime a fost înregistrat în provincia Ninive, din nordul Irakului, unde zece persoane au murit. Un oficial a avertizat că bilanțul ar putea crește.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

suairan israel

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe