Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Zelenski: „Fiecare zi de război trebuie să coste tot mai mult”

Forțele ucrainene au atacat miercuri dimineață, 29 iulie, orașul rus Perm, unde a fost lovită o întreprindere industrială. Guvernatorul regiunii, Dmitri Mahonin, a declarat că mai multe drone au fost doborâte înainte de a ajunge la țintă și că nicio persoană nu a fost rănită, potrivit Moscow Times.
Publicația Astra a stabilit, în urma analizării imaginilor filmate de martori, că ținta lovită a fost rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez. Canale ucrainene de monitorizare au publicat înregistrări în care se observă un incendiu și un nor de fum negru deasupra rafinăriei. Instalația de prelucrare a petrolului AVT-5 ar fi fost avariată.
Atacul a fost confirmat și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a inclus lovitura de la Perm într-o serie de operațiuni pe care le-a descris drept o continuare a politicii „sancțiunilor cu rază lungă de acțiune”.
„Rusia trebuie să simtă că fiecare zi a acestui război o va costa tot mai mult”, a declarat Volodimir Zelenski.
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia
Permnefteorgsintez se numără printre cele mai mari zece rafinării din Rusia. În cadrul grupului Lukoil, este a doua rafinărie ca putere de producție, după unitatea din Nijni Novgorod.
În 2024, rafinăria din Perm a prelucrat 12,6 milioane de tone de petrol. Unitatea a produs, printre altele, două milioane de tone de benzină și 5,3 milioane de tone de motorină.
Rafinăria mai fusese atacată pe 7 mai, iar după acea lovitură PermNOS și-a oprit complet producția de produse petroliere, potrivit unor surse Reuters. Au fost închise de urgență instalația de prelucrare primară AVT-5, care reprezintă 34% din capacitatea rafinăriei, și instalațiile AVT-1 și AVT-2, care însumează 14% din capacitate.
Un alt atac avusese loc pe 30 aprilie, când a fost lovită instalația AVT-4. Aceasta asigură 38% din capacitatea de producție a rafinăriei și nu era funcțională în momentul atacului din 7 mai.
Șapte mari rafinării și-au oprit producția de la începutul lunii
PermNOS a devenit a șaptea mare rafinărie din Rusia care și-a oprit producția de la începutul lunii în urma atacurilor cu drone. Alte șase unități își suspendaseră anterior activitatea.
Rafinăria din Tiumen și-a oprit producția pe 25 iulie, iar Gazprom Neftehim Salavat pe 14 iulie. Au urmat rafinăria Rosneft din Sîzran, pe 12 iulie, cea din Saratov, pe 8 iulie, rafinăria din Omsk, pe 6 iulie, și Nijegorodnefteorgsintez, deținută de Lukoil, pe 2 iulie.