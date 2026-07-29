Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Zelenski: „Fiecare zi de război trebuie să coste tot mai mult”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 14:46

Forțele ucrainene au atacat miercuri dimineață, 29 iulie, orașul rus Perm, unde a fost lovită o întreprindere industrială. Guvernatorul regiunii, Dmitri Mahonin, a declarat că mai multe drone au fost doborâte înainte de a ajunge la țintă și că nicio persoană nu a fost rănită, potrivit Moscow Times.

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