Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 16:13

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Vladimir Putin a ajuns la conducerea Rusiei datorită unei intervenții divine, apreciind că predarea puterii de către Boris Elțin, la finalul anului 1999, a reprezentat o „turnură istorică” pentru țară, relatează The Moscow Times.

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