Lavrov susține că ascensiunea lui Putin la conducerea Rusiei a fost „marcată” de Dumnezeu

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Vladimir Putin a ajuns la conducerea Rusiei datorită unei intervenții divine, apreciind că predarea puterii de către Boris Elțin, la finalul anului 1999, a reprezentat o „turnură istorică” pentru țară, relatează The Moscow Times.
„Faptul că Boris Nikolaevici Elțin a găsit, sincer, curajul să predea puterea devreme și faptul că a predat puterea singurei persoane de la acea vreme care putea păstra Rusia, aceasta este o turnură istorică a evenimentelor care semnifică faptul că Rusia este, la urma urmei, «marcată» de Dumnezeu”, a spus Lavrov într-un interviu citat de publicație.
Lavrov: „Când lucrurile devin dificile, primim ajutor de sus”
Șeful diplomației ruse a afirmat că, în momentul în care Putin a preluat puterea, țara se afla „în pragul prăpastiei”. „Când lucrurile devin dificile, primim ajutor de sus”, a adăugat Lavrov.
Declarațiile sale se înscriu într-o retorică promovată în mod repetat de oficiali, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Ruse și figuri publice apropiate Kremlinului, potrivit căreia liderul de la Moscova ar avea o misiune providențială.
Regizorul Nikita Mihalkov, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin, a relatat anterior că Putin i-ar fi vorbit, în urmă cu mai bine de două decenii, despre ideea unei misiuni primite de la Dumnezeu. „Imaginează-ți cine sunt și cine am devenit. Chiar a făcut Dumnezeu asta ca să pot termina ceea ce alții nu au avut timp să termine?”, ar fi spus Putin, potrivit relatării lui Mihalkov.
Kirill: „Rușii trebuie să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin”
Patriarhul Kirill a declarat, la rândul său, în 2025, că rușii ar trebui să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și pentru ceea ce a numit „vremurile prospere”. Vladimir Putin a susținut în trecut că Rusia este „guvernată direct de Dumnezeu” și a invocat frecvent argumente religioase în discursurile sale despre războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Arhidiaconul Andrei Kuraev a criticat această abordare, afirmând că relația lui Putin și a patriarhului Kirill cu religia ar avea mai degrabă un caracter de relații publice. „Ei cred într-un zeu care le este convenabil și care i-a numit să își îndeplinească îndatoririle aici, în Rusia, pe pământ”, a explicat acesta.
Vladimir Putin a preluat conducerea Rusiei la 31 decembrie 1999, după demisia anticipată a președintelui Boris Elțin, care i-a transferat atribuțiile. Înainte de a deveni președinte interimar, Putin fusese director al Serviciului Federal de Securitate, FSB, și prim-ministru.
În urma amendamentelor constituționale adoptate în Rusia, Putin ar putea candida pentru un al șaselea mandat prezidențial în 2030, ceea ce i-ar permite să rămână la putere până în 2036.