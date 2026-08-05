Ce se întâmplă cu organismul dacă mergi pe jos 30 de minute zilnic
Mers pe jos
Studiile arată că 30 de minute de mers zilnic pot reduce riscul de boli cardiovasculare, pot îmbunătăți somnul și starea de spirit.
Dintre toate formele de mișcare, mersul pe jos rămâne una dintre cele mai accesibile și mai puțin costisitoare metode de a-ți îmbunătăți sănătatea. Nu necesită echipament special, poate fi practicat aproape oriunde și, potrivit studiilor recente, chiar și un interval relativ scurt, de 30 de minute pe zi, poate produce schimbări măsurabile la nivelul organismului. Iată ce spun cercetătorii cu privire la efectele mersului zilnic, de la inimă până la starea de spirit.
Inima, primul beneficiar
Unul dintre cele mai bine documentate efecte ale mersului pe jos vizează sănătatea cardiovasculară. Potrivit Fundației Naționale pentru Inimă din Australia, mersul de cel puțin 30 de minute pe zi poate reduce riscul de boli de inimă și poate scădea riscul de accident vascular cerebral cu până la 35%.
O analiză din 2025, care a inclus 57 de studii și peste 160.000 de participanți, atât adulți sănătoși, cât și persoane cu afecțiuni cronice, a arătat că cei care mergeau aproximativ 7.000 de pași pe zi aveau un risc cu 25% mai mic de boli cardiovasculare și un risc cu 47% mai mic de deces din orice cauză, comparativ cu cei care parcurgeau doar 2.000 de pași zilnic.
Mecanismul din spatele acestor beneficii ține de mai mulți factori: mersul întărește mușchiul inimii, ajutându-l să pompeze sângele mai eficient, îmbunătățește flexibilitatea vaselor de sânge, ceea ce poate reduce tensiunea arterială, și contribuie la reglarea nivelului de zahăr și colesterol din sânge, doi dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiace.
Contează și continuitatea, nu doar numărul de pași
Cercetările recente arată că modul în care mergi contează la fel de mult ca numărul total de pași. Un studiu publicat în Annals of Internal Medicine a constatat că persoanele care mergeau continuu timp de cel puțin 10-15 minute aveau un risc semnificativ mai mic de infarct, accident vascular cerebral și deces prematur, comparativ cu cele care mergeau doar în reprize scurte, de sub cinci minute.
Pentru persoanele care fac sub 5.000 de pași pe zi, plimbările mai lungi și continue au redus la jumătate riscul de boli cardiovasculare și au scăzut de până la cinci ori riscul de deces din orice cauză. Practic, o plimbare susținută de 30 de minute pare să aducă beneficii mai mari decât aceeași distanță parcursă în reprize fragmentate pe parcursul zilei.
Greutatea corporală și metabolismul
Mersul pe jos susține și menținerea unei greutăți corporale sănătoase. O plimbare alertă de 30 de minute poate arde în jur de 200 de calorii, în funcție de ritm, greutate corporală și teren. Pe lângă consumul caloric direct, mersul contribuie la reglarea nivelului de cortizol, hormonul stresului, și favorizează arderea grăsimilor.
Activitatea fizică moderată, precum mersul pe jos, ajută și la reglarea glicemiei, motiv pentru care este recomandată frecvent ca măsură de prevenție pentru diabetul de tip 2.
Somnul și funcțiile cognitive
Activitatea fizică regulată, inclusiv mersul pe jos, este asociată cu un somn mai bun: studiile arată că persoanele active adorm mai repede, au un somn mai eficient și raportează o calitate generală mai bună a odihnei nocturne.
În plus, mersul pe jos pare să aibă un efect pozitiv asupra funcțiilor cognitive. Cercetările sugerează că activitatea fizică regulată poate susține capacitatea de concentrare și memoria, și ar putea contribui la reducerea riscului de declin cognitiv asociat vârstei.
Starea de spirit și sănătatea mentală
Efectele mersului pe jos nu se limitează la corp. O amplă meta-analiză publicată în 2024, care a inclus 75 de studii clinice randomizate și peste 8.600 de participanți, a analizat impactul mersului asupra simptomelor de depresie și anxietate, atât în aer liber, cât și în interior, ajungând la concluzia că mersul pe jos poate reduce eficient ambele tipuri de simptome.
Beneficiile devin vizibile chiar și la un număr redus de pași: potrivit cercetărilor, doar 1.000 de pași pe zi sunt asociați cu o scădere de 10% a simptomelor depresive, iar persoanele care fac peste 7.500 de pași zilnic au cu 42% mai puține șanse de a experimenta simptome de depresie. Mecanismul este legat, parțial, de eliberarea de endorfine și serotonină în timpul activității fizice, substanțe care contribuie la îmbunătățirea dispoziției și la reducerea stresului.
Interesant este că nivelul de fitness fizic nu pare să fie factorul determinant pentru aceste beneficii mentale, ceea ce înseamnă că nu este necesar să fii într-o formă fizică excelentă pentru a resimți efectele pozitive ale mersului asupra stării de spirit.
Cât trebuie să mergi, de fapt
Recomandările oficiale de sănătate publică sugerează cel puțin 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână, ceea ce corespunde exact unei plimbări de 30 de minute, cinci zile pe săptămână. Această cantitate este considerată suficientă pentru a obține majoritatea beneficiilor cardiovasculare, metabolice și mentale documentate de cercetări.
Concluzie
Mersul pe jos, deși pare o activitate banală, are un impact real și măsurabil asupra sănătății, de la protecția inimii și reglarea greutății, până la calitatea somnului și starea de spirit. Nu este nevoie de echipament sofisticat sau de un antrenament intens: o plimbare constantă de 30 de minute pe zi poate fi unul dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru sănătatea pe termen lung.
Acest articol are un caracter strict informativ și educațional, bazat pe studii și date științifice publicate. C
Surse
Sole Searching: Learn About the Health Benefits of Walking - Cleveland Clinic
What Happens to Your Body When You Walk 30 Minutes Every Day - Yahoo Health
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